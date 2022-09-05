Глава Ленобласти Дрозденко примет участие в экономическом форуме во Владивостоке

В понедельник, 5 сентября, стартует VII Восточный экономический формум, который пройдет в Владивостоке и завершится 8 числа. Форум вновь станет международной площадкой, на которой будут подниматься вопросы укрепления связей инвестиционного сообщества и экономического потенциала на Дальнем Востоке. В мероприятии примет участие и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Как передает Онлайн47, во вторник, 6 сентября, глава региона станет одним из участников Президиума Государственного Совета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях. А сегодня, в рамках семинара-совещания по подготовке этого заседания, Дрозденко заявил, что в России есть необходимость развивать мототуризм. По его словам, это хорошо демонстрирует опыт проведения маршрута для байкеров «Сочи-Севастополь».