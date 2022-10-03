Во Всеволожском районе Ленобласти продолжат развиваться дата-центры

В понедельник, 3 октября, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал соглашение с генеральным директором компании «Сеть дата-центров «Селектел» Олегом Любимовым, согласно которому в регионе будет происходить развитие объектов IT-инфраструктуры.

Как пишет ivbg.ru, развитие инфраструктуры будет осуществляться на базе отечественных технологий и программных обеспечений. Подписания соглашения произошло в рамках Всероссийского форума региональной информатизации «ПРОФ-IT», который проходит сегодня, 3 октября.

Как отмечает глава Ленобласти, для развитие цифровых технологий очень важную роль играет безопасность и возможности хранения больших данных, а также возможность грамотного использования их. Дрозденко также отметил, что уже не первый год регион работает с сетью дата-центров.