В рамках форума «Энергия возможностей» губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обсудил новые вызовы и возможности с предпринимателями региона.

Одним из ярких примеров реализации новых решений, как пишет ivbg.ru, по словам Дрозденко, стал запуск вагоностроительного завода в Тихвине после простоя.

Как отметил глава региона, технические сложности были быстро устранены. Благодаря этому, производство, на котором трудятся 7000 человек, вновь в строю.

Дело в том, что после того, как ушли западные партнеры, прекратились поставки подшипника. Эта делать оставалась нелокализованной на производстве.

Как рассказал Александр Дрозденко, осознавая значимость производства, были приняты оперативные меры. испытания и сертификация подшипника проходили параллельно.