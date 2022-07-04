  • 4 Июль 2022
USD 05.07.2022 55.0858 +1.3182
USD ММВБ 17:24 55.0858  
EUR 05.07.2022 57.1836 +0.8252
EUR ММВБ 17:24 57.1178  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Еще 50 новых автобусов выйдут на дороги Петербурга в этом году

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

В Северную столицу отправят 50 новых автобусов большого класса, которые вмещают в себя до 97 пассажиров. Поставка ожидается в начале осени. Сразу после этого «Пассажиравтотранс» распределит новый транспорт по маршрутам следования.

Новые автобусы будут адаптированы для маломобильных пассажиров - транспорт является низкопольным. Они более комфортны и безопасны для поездки горожан, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В этом году также ожидается и другая крупная поставка, которую ранее сделал «Пассажиравтотранс». В город прибудут 35 автобусов особо большого класса и 48 односекционных автобусов большого класса. Помимо этого, к общему парку добавятся 55 автобусов среднего класса.

За последние пять лет предприятие значительно расширилось. На обновленные маршруты вышли 900 комфортабельных автобусов.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В Петербурге инструктор по стрельбе получил ранение

    читать далее →

    Бурляев заявил, что Россия способна ответить на уход Голливуда из проката

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →
    Компания https://domofonn.ru 8 Страж.

    Пресс-релизы

    29.06.22
    Более 400 организаций используют сервис для видеоконференций Jazz by Sber
    27.06.22
    За сколько можно купить квартиру в Москве?
    20.06.22
    Особенности разработки паспорта безопасности объекта
    15.06.22
    АО «ЛОЭСК» напоминает: соблюдайте правила электробезопасности
    07.06.22
    Реализацию уникального портового комплекса обсудили на совещании в Приморске
    03.06.22
    Что такое антикризисный протокол в закупках [ЕИС-2604]?
    31.05.22
    Представители АО «ЛОЭСК» посетили отчетный концерт детского вокального коллектива «Веснушки» и вручили новую форму детям
    30.05.22
    В АО «ЛОЭСК» подвели итоги работы за первый квартал 2022 года

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram