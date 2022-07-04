Еще 50 новых автобусов выйдут на дороги Петербурга в этом году

В Северную столицу отправят 50 новых автобусов большого класса, которые вмещают в себя до 97 пассажиров. Поставка ожидается в начале осени. Сразу после этого «Пассажиравтотранс» распределит новый транспорт по маршрутам следования.

Новые автобусы будут адаптированы для маломобильных пассажиров - транспорт является низкопольным. Они более комфортны и безопасны для поездки горожан, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В этом году также ожидается и другая крупная поставка, которую ранее сделал «Пассажиравтотранс». В город прибудут 35 автобусов особо большого класса и 48 односекционных автобусов большого класса. Помимо этого, к общему парку добавятся 55 автобусов среднего класса.

За последние пять лет предприятие значительно расширилось. На обновленные маршруты вышли 900 комфортабельных автобусов.