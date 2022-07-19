Дизайнер прокомментировала новые лазурные автобусы в Петербурге

Дизайнеры решили назвать лазурный цвет новым трендом весны и лета 2022 года. Похоже что правительство Петербурге решило не отставать от моды и сделало правильный выбор. Об этом рассказала "МК в Питере" дизайнер интерьеров, декоратор и художник Светлана Лебедева.

Она считает, что лазурный цвет принесет новым автобусам, которые вышли на городские дороги, популярность. По её словам, цвет вызывает у пассажиров приятные ассоциации с воздушностью, чистотой, легкостью и водой. Такой цвет приманивает петербуржцев.

Декоратор отметила, что такие ассоциации будут связаны с поездке на автобусе, то есть им будет легче заходить в транспорт с психологической точки зрения. Также Лебедева отметила, что это хороший выбор в качестве фирменного цвета.