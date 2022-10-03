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Эксперт объяснил роль автобусов в повышении культуры вождения в Петербурге

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© Фото: Baltphoto

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По данным ГИБДД, в Петербурге число аварий на дорогах за первое полугоде 2022 года снизилось на 17,7% в сравнении с аналогичным периодом за 2021 год. По мнению эксперта, во многом свою роль сыграл отказ от маршруток, который был реализован в рамках перехода на новую модель транспортного обслуживания.

В разговоре с Neva.Today, руководитель образовательного направления Политология в Северо-Западном институте управления филиале РАНХиГС Виталий Горохов сказал, что повышение культуры вождения связанно с тем, что новые автобусы оснащены камерами, позволяющими осуществлять контроль за действиями водителей, тем самым подстегивая их ответственность. А также, как отметил эксперт, они не имею права остановиться там, где требует пассажир. Это также влияет на сокращение случаев нарушения ПДД.

Горохов также прокомментировал частое упоминание инцидентов с новыми автобусами с соцсетях и СМИ. По его словам, это происходит только по той причине, что автобусы заметны. И как к чему-то новому, к ним больше приковано внимание.

Также стоит помнить, что не во всех случаях ДТП происходит по вине водителя автобуса. В Петербурге культура вождения испытывает сложности. Например, далеко не всегда автомобилисты уступают общественному транспорту место, когда он отъезжает от остановки.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что по данным ГИБДД за первое полугодие 2022 года в городе было зафиксировано 1941 случай ДТП.

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