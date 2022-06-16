В Рособрнадзоре назвали условия, при которых отменят ЕГЭ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России может быть отменен, однако для этого необходимо будет обеспечить определенные условия.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что для отмены современной системы проверки знаний, необходимо найти достойную замену. При этом новая модель должна быть понятна всем участникам процесса: учителям, школьникам, законодателям, сообщает АБН.

Заявления об отмене ЕГЭ Музаев назвал популистскими. Между тем, в ведомстве ранее предсказывали падение среднего балла итоговой аттестации. Вероятно, это связано с тем, что требования к образовательным стандартам стремительно падают.

Даже несмотря на то, что Россия откажется от Болонской системы, выпускники продолжат доказывать свои знания в формате ЕГЭ. При этом, экзамен, как заметил Мусаев, является национальным. Он построен на отечественных образовательных стандартах.