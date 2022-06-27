Петербургская школьница набрала 300 баллов на ЕГЭ

В Петербурге выпускница сдала на 100 баллов сразу три экзамена: русский язык, профильную математику и литературу.

Ученица лицея №150 Калининского района первая сдала единый государственный экзамен на 300 баллов. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по образованию.

Так, школьница Анастасия Карандашева сдавала три предмета на ЕГЭ и все — на максимальный балл. Выпускница заработала 100 баллов по русскому языку, литературе и профильной математике.

Она отметила, что не знает секрета успеха таких высоких результатов сдачи экзаменов. Анастасия добавила, что усиленно занималась на школьных занятиях, а также дополнительно решала варианты заданий в онлайн-школе.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что ЕГЭ по русскому на 100 баллов сдали более 200 выпускников в Петербурге.