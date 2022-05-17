На ЕГЭ в Петербурге разрешили снять маски выпускникам, но не учителям

Во время проведения Единого государственного экзамена в школах Петербурга выпускники смогут находится в классах без защитных масок. Как пояснила председатель Комитета по образованию Наталия Путиловская на пресс-конференции ТАСС, экзаменуемый сможет самостоятельно решать надевать ли ему маску. Аналогичный механизм действовал и в прошлом году.

При этом для преподавателей, находящихся в классах во время ЕГЭ, ношение масок оставили обязательным. Наталия Путиловская пояснила, что заболеваемость коронавирусом в городе снижается, однако ограничения остаются прежними.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что последние звонки в школах города будут проведены с 23 по 25 мая. Их разрешено провести в традиционном очном формате, как и выпускные вечера.