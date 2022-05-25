Петербургские выпускники сдадут ЕГЭ без двух ковидных ограничений

В период сдачи Единого государственного экзамена в Петербурге отменены два санитарно-эпидемиологических ограничения. В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Петербургу отметили, что за каждым классом не будет закреплен отдельный кабинет.

Не потребуется также соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. В связи с этим столы для экзаменуемых не будут расставлять в шахматном порядке, как это делалось ранее.

Уборка помещений школ с дезинфицирующими средствами, а также использование защитных масок членами экзаменационной комиссии по-прежнему остаются обязательными.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что сдача ЕГЭ начинается с 26 мая. Сдавать его в Петербурге будут около 37 тысяч российских выпускников.