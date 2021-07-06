  • 6 Июль 2021
USD 07.07.2021 73.2660 -0.0880
USD ММВБ 16:25 73.6089  
EUR 07.07.2021 87.0034 -0.0238
EUR ММВБ 16:25 87.0346  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге двое выпускников сдали ЕГЭ на 300 баллов

Автор:


© Фото: baltphoto.ru

Темы дня

Около 50 учащихся набрали ноль баллов за госэкзамен.

В Санкт-Петербурге подвели итоги проведения Единого государственного экзамена. Наталия Путиловская, председатель Комитета по образованию Петербурга, отметила, что в этом году количество рекордсменов по баллам ЕГЭ увеличилось, как и число медалистов.  

В 2021 году 2700 выпускников получили медаль за окончание школы. Данный показатель превышает тот, который был в 2020 году, на четверть. Также 546 человек получили знак правительства Северной столицы за успехи в учебе.

Согласно результатам сдачи ЕГЭ, 523 выпускника написали экзамен на 100 баллов, из которых 32 получили такие результаты по двум предметам, а трое человек набрали максимальный балл по всем трем предметам.

Однако не все так хорошо сдают ЕГЭ. Путиловская сообщила, что 50 петербургских школьников сдали госэкзамен на ноль баллов.

«Мы имеем такие истории, когда на бланках ЕГЭ ребята писали стихи, тексты песен (например, выпускник написал на экзамене по биологии текст песни — признание в любви к девушке), рисовали. Они получили нулевой результат. Таких результатов —50», — сообщила председатель Комитета по образованию.

Кроме того, стоит отметить, что четверых выпускников, которые сдавали экзамен, удалили из кабинета за пользование телефоном и шпаргалками.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    29.06.21
    Процедура банкротства: есть ли у должника второй шанс?
    24.06.21
    Три новые спецверсии Audi A3 Sedan и A3 Sportback доступны в Ауди Центре Витебский
    24.06.21
    Уже не за горами продажи нового поколения Креты
    21.06.21
    Цикл посткарантинных встреч с бизнессом: туристический, отельный и ресторанный бизнес Петербурга
    18.06.21
    II международный конгресс «Мультидисциплинарная эстетическая медицина» проходит в Санкт-Петербурге
    09.06.21
    Осознанный бизнес: как предприниматели реализуются в общественных проектах
    03.06.21
    Ремонт стартеров и генераторов: технические особенности
    31.05.21
    Металлопрокат в Москве: где найти надежного поставщика

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram