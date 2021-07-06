В Петербурге двое выпускников сдали ЕГЭ на 300 баллов

В Санкт-Петербурге подвели итоги проведения Единого государственного экзамена. Наталия Путиловская, председатель Комитета по образованию Петербурга, отметила, что в этом году количество рекордсменов по баллам ЕГЭ увеличилось, как и число медалистов.

В 2021 году 2700 выпускников получили медаль за окончание школы. Данный показатель превышает тот, который был в 2020 году, на четверть. Также 546 человек получили знак правительства Северной столицы за успехи в учебе.

Согласно результатам сдачи ЕГЭ, 523 выпускника написали экзамен на 100 баллов, из которых 32 получили такие результаты по двум предметам, а трое человек набрали максимальный балл по всем трем предметам.

Однако не все так хорошо сдают ЕГЭ. Путиловская сообщила, что 50 петербургских школьников сдали госэкзамен на ноль баллов.

«Мы имеем такие истории, когда на бланках ЕГЭ ребята писали стихи, тексты песен (например, выпускник написал на экзамене по биологии текст песни — признание в любви к девушке), рисовали. Они получили нулевой результат. Таких результатов —50», — сообщила председатель Комитета по образованию.

Кроме того, стоит отметить, что четверых выпускников, которые сдавали экзамен, удалили из кабинета за пользование телефоном и шпаргалками.