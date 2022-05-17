Среди досрочно сдавших ЕГЭ в Петербурге есть 100-балльники

В Петербурге появились первые сдавшие ЕГЭ на сто баллов еще до начала основной волны экзамена. Об этом сообщила член комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Лариса Каминскаяв ходе пресс-конференции.

Досрочно сдать ЕГЭ можно было с 21 марта по 7 апреля. Сто баллов получили те экзаменуемые, которые окончили школу до 2022 года и решили сдать экзамен повторно. Основная волна экзамена, в которую сдавать его будут нынешние выпускники, начинается 26 мая.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на ЕГЭ выпускники смогут сами решать нужна ли им защитная маска. Однако педагоги, как и в прошлом году, будут находится в классе, где проходит экзамен, в маске.