  • 11 Январь 2023
USD 11.01.2023 69.6094 -0.6908
USD ММВБ 13:34 69.0387  
EUR 11.01.2023 74.5438 -0.5347
EUR ММВБ 13:34 74.1961  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Температура воздуха в Петербурге 11 января снова упала до нуля

Автор:


© Фото: Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Темы дня

В Северной столице снова потеплело. Морозы уступили место плюсовой температуре. 

В среду, 11 января, погода в Петербурге будет формироваться под влиянием периферии циклона. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своих социальных сетях рассказал, что на дорогах города из-за перепада температур может образовываться гололедица, местами пройдет мокрый снег, что еще больше может усугубить и без того непростую ситуацию.

Минимальная температура воздуха в городе сегодня составит -2 градуса, а максимальная - 0 градусов. По области показатели могут меняться от −5 до +1 градуса. Ветер при этом ожидается порывисты, южный со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

В четверг на территории Петербурге снова может пройти мокрый снег при нуля градусов тепла.

Ранее Санкт-Петерубрг.ру писал, что на Старый Новый год в Петербурге ожидается плюсовая температура воздуха и, возможно, дождь.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram