Температура воздуха в Петербурге 11 января снова упала до нуля

В Северной столице снова потеплело. Морозы уступили место плюсовой температуре.

В среду, 11 января, погода в Петербурге будет формироваться под влиянием периферии циклона. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своих социальных сетях рассказал, что на дорогах города из-за перепада температур может образовываться гололедица, местами пройдет мокрый снег, что еще больше может усугубить и без того непростую ситуацию.

Минимальная температура воздуха в городе сегодня составит -2 градуса, а максимальная - 0 градусов. По области показатели могут меняться от −5 до +1 градуса. Ветер при этом ожидается порывисты, южный со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

В четверг на территории Петербурге снова может пройти мокрый снег при нуля градусов тепла.

Ранее Санкт-Петерубрг.ру писал, что на Старый Новый год в Петербурге ожидается плюсовая температура воздуха и, возможно, дождь.