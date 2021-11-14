Петербуржцам рассказали о погоде на следующей неделе

Погода в Петербурге на следующей неделе, с 15 по 21 ноября, будет комфортной. Как сообщил «Невским Новостям» ведущий специалист центра погоды «Фобос», синоптик Михаил Леус в начале недели город окажется под влиянием скандинавского антициклона.

В понедельник будет солнечно и обойдется без осадков. Температура в первый день недели составит от 0 до +2 градусов, а ночью может опуститься до -2.

Во вторник на Северо-Западе России будет господствовать циклон. Однако, Петербургу он только добавит облаков. Дожди возможны, но небольшие. Температура составит от +2 до +4 градусов. Похожая погода ожидается в городе и в среду.

К четвергу Петербург переместится в теплый сектор другого циклона. Пройдут дожди с мокрым снегом. Температура будет колебаться от 0 ночью до +5 днем. В пятницу и субботу дожди с мокрым снегом сохраняться и станет прохладнее. В субботу температура не поднимется выше +3 градусов.

В воскресенье окончательно похолодает. Температура составит от -3 до -1 градуса.