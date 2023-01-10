Синоптик Колесов пообещал плюсовую температуру и дождь на Старый Новый год

В Петербурге погода вновь готовит сюрпризы в виде смены “минуса” на ”плюс”. Так, Старый Новый год петербуржцы встретят в компании слякоти и дождя.

Как рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем Telegram-канале, 10 января за счет пришедшего с запада атмосферного фронта температура в городе подрастет до -3...-5 градусов. С 11 января установится слабоморозная погода, а пятницу придет оттепель. Осадки в виде снега сохранятся на протяжении всего времени. С потеплением снег станет мокрым.

По словам синоптика, Старый Новый год в городе на Неве пройдет при плюсовой температуре, и скорее всего в сопровождении дождя.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в МЧС предупредили о сильном ветре в Петербурге с порывами до 15 метров в секунду на 10 января.