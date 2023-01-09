Петербуржцев предупредили о сильном ветре 10 января

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Горожан предупредили о сильном порывистом ветре.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Северной столице, во вторник, 10 января, в городе поднимется сильный ветер. По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" его порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Стоит отметить, что аналогичное предупреждение было и на понедельник, 9 января. Погодные условия в городе в этот день будет формировать приближающийся с запада теплый атмосферный фронт.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 9 января температура воздуха в Петербурге составит до -8...-10 градусов. Также местами возможен небольшой снег. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 765 мм ртутного столба, что выше нормы.