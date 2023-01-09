В первый рабочий день в Петербурге поднимется порывистый ветер и выпадет снег

В первый рабочий день после праздников петербуржцев ожидает ветренная и облачная погода с небольшим снегом, который пройдёт местами. Погодные условия в городе в понедельник, 9 декабря, будет формировать приближающийся с запада теплый атмосферный фронт.

Об этом сообщил ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус. Так, по сообщению синоптика в этот день температура воздуха в Северной столице понизится до -8...-10 градусов. По области до -7...-12. В городе на Неве также ожидается юго-восточный порывистый ветер 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 765 мм ртутного столба, что выше нормы.

Во вторник к концу дня потеплеет до -3...-5, а также ожидается небольшой снег.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге усилил патрулирование акватории в связи с запретом выхода на поверность льда. Запрет выхода на лед водных объектов продолжает действовать до 15 января.