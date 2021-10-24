В Петербурге прошел профилактический рейд по поиску нелегальных мигрантов

Об этом сообщает пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В Петербурге 23 октября полицейские провели профилактический рейд в Калининском районе. Правоохранители проверили 40 жилых домов. 73 участковых выявили 44 квартиры, законность аренды которых вызывала сомнения. Они задержали и доставили в отдел 39 иностранных граждан.

«В ходе мероприятия 39 иностранных граждан были доставлены в отдел полиции. Проверка показала, что 30 иностранцев находятся в нашей стране с нарушением миграционного законодательства. В отношении них возбуждены административные дела», — добавили в главке полиции.

Всего за профилактический рейд полицейские проверили более 6000 квартир.