В общежитиях Кингисеппа полиция проверила более 250 мигрантов

В Кингисеппском районе Ленинградской области прошел рейд по общежитиям, в которых проживают трудовые мигранты. Об этом 14 декабря сообщает ЛенТВ24.

Рейд прошел в минувшие выходные в гостиницах и общежитиях в посёлках Котельский, Котлы, Вистино и деревне Слободка. В ходе проверки документы проверили у 250 иностранных граждан, на 37 из них были заведены административные дела. Мигрантами были нарушены правила въезда на территорию РФ или режима пребывания.

Также сотрудники ГИБДД провели проверку на дорогах и задержали двоих автомобилистов, нарушивших статью «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак «Инвалид».