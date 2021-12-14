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В общежитиях Кингисеппа полиция проверила более 250 мигрантов

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© Фото: baltphoto

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Протоколы об административном правонарушении были составлены на 37 человек.

В Кингисеппском районе Ленинградской области прошел рейд по общежитиям, в которых проживают трудовые мигранты. Об этом 14 декабря сообщает ЛенТВ24

Рейд прошел в минувшие выходные в гостиницах и общежитиях в посёлках Котельский, Котлы, Вистино и деревне Слободка. В ходе проверки документы проверили у 250 иностранных граждан, на 37 из них были заведены административные дела. Мигрантами были нарушены правила въезда на территорию РФ или режима пребывания.

Также сотрудники ГИБДД провели проверку на дорогах и задержали двоих автомобилистов, нарушивших статью «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак «Инвалид». 

 

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