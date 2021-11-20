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На юге Петербурге в ходе рейда на овощебазе задержали почти 80 мигрантов

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© Фото: baltphoto

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Нарушившие миграционное законодательство иностранные граждане будут оштрафованы и выдворены из страны.

Во Фрунзенском районе Петербурга в ходе профилактического рейда на овощебазе были задержаны 78 мигрантов. Об этом 20 ноября сообщает МВД России по Петербургу.

На овощебазу на Софийской улице выехали 220 сотрудников полиции. Правоохранители нашли на месте угнанный автомобиль, а также задержали 78 человек за нарушение миграционного законодательства. 

«Такие проверки мест массового скопления иностранных граждан будут проводиться и в других районах Петербурга», — дали комментарий представители ведомства. 

Всего по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания» административные протоколы были составлены в отношении 73 человек. По ней иностранным гражданам грозит штраф в размере от пяти до семи тысяч рублей, а также выдворение из страны. 

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