Беглов: экономика города в ряде отраслей перешла к уверенному росту

В Петербурге прошло заседание городского правительства. Градоначальник обсудил итоги социально-экономического развития города за прошедшее полугодие и прогноза социально-экономического развития на 2022-2024 годы.

В первом полугодии 2021 года по большинству показателей экономика Петербурга вышла на устойчивый рост после спада 2020 года.

"Итоги первого полугодия показывают, что после тяжелого 2020 года экономика города в ряде отраслей перешла к уверенному росту. В ряде секторов идет восстановление", - сообщил на заседании губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Как сообщает "Санкт-Петербург", индекс промышленного производства в первом полугодии составил 108%, что почти в два раза выше, чем в средне по России.

Беглов отметил, что за семь месяцев 2021 года введено 1,6 млн кв м жилья. Для города это значительное достижение. Как известно, в прошлом году было введено на 70% меньше.