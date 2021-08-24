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Беглов: экономика города в ряде отраслей перешла к уверенному росту

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© Фото: Baltphoto

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Оборот розничной торговли по итогам первого полугодия 2021 года составил 865,7 млрд рублей.

В Петербурге прошло заседание городского правительства. Градоначальник обсудил итоги социально-экономического развития города за прошедшее полугодие и прогноза социально-экономического развития на 2022-2024 годы.

В первом полугодии 2021 года по большинству показателей экономика Петербурга вышла на устойчивый рост после спада 2020 года. 

"Итоги первого полугодия показывают, что после тяжелого 2020 года экономика города в ряде отраслей перешла к уверенному росту. В ряде секторов идет восстановление", - сообщил на заседании губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Как сообщает "Санкт-Петербург", индекс промышленного производства в первом полугодии составил 108%, что почти в два раза выше, чем в средне по России. 

Беглов отметил, что за семь месяцев 2021 года введено 1,6 млн кв м жилья. Для города это значительное достижение. Как известно, в прошлом году было введено на 70% меньше. 

 

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