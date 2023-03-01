В первый день весны горожанам напомнили о значении кошек в истории Петербурга

На территории Петербурга 1 марта более миллиона пушистых (и не очень) четвероногих по стихийно сложившейся традиции празднуют свой праздник. Кошки сыграли в истории Петербурга большую роль. Горожанам напомнили, что Северная столица является единственным субъектом в России, который принял Декларацию обращения с животными.

Так, по словам вице-губернатора города Олега Эргашева, в настоящее время на территории региона проживает около миллиона кошек и котов. Эти животные всегда были крайне важны для Петербурга.

В своем Telegram-канале Эргашев отметил, что Культурная столица стала единственным субъектом в России, где приняли Декларацию обращения с животными. Известно, что над документом работали десятки тысяч местных жителей, а также участники общественных и зоозащитных организаций, пишет Brif.

Отдельное внимание в городе уделяется животным, которые еще не обрели своих хозяев. Так, в прошлом году по программе гуманного регулирования численности бездомных животных на территории Культурной столицы были вакцинированы от бешенства, а также кастрированы и чипированы 3 874 уличные кошки. По словам Эргашева, в текущем году эта социальная акция будет продолжена.