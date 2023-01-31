Жители Петербурга продолжают бороться против уничтожения сквера на Мебельной

Несмотря на общественный резонанс, обращения петербуржцев в Прокуратуру и к губернатору Александру Беглову, а также внимание со стороны главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, на Мебельной улице в Приморском районе Северной столицы не прекращаются работы по уничтожению зоны зеленых насаждений. Местные жители продолжают борьбу за сохранение сквера, однако в районной администрации заявляют, что не намерены принимать меры для разрешения ситуации в пользу граждан.

Группа активистов продолжает борьбу за остатки небольшого сквера на Мебельной улице в Приморском районе Петербурга. Ранее районные власти выдали разрешение на строительство парковки в последнем зеленном уголке микрорайона, в связи с чем местные жители выражают недовольство, так как отсутствие скверов и парков негативно влияет на экологию и способствует загрязнению воздуха. Как отмечают представители движения «Город перемен», чиновники предлагают горожанам гулять в других скверах, которые по факту значатся лишь на бумаге.

По словам петербуржцев, на месте сквера на Мебельной, который для жителей микрорайона стал естественной зеленой зоной, планируется построить щебеночную автостоянку для некоего гаражного кооператива. Такое «соседство» повлияет на стоимость жилья, а учитывая плотную застройку на Мебельной, «без деревьев вообще дышать будет нечем». Комментируя ситуацию, юрист Татьяна Птухина заявила о необходимости проводить общественные слушания до принятия городскими властями подобного рода решений.

«Здесь сложившийся район уже, здесь живут жители. То есть, когда администрация принимает такие решения по выделу какого-то земельного участка для сдачи в аренду, почему нельзя устроить те же самые слушания? Мы писали обращения, в обращениях был ответ, что земля сдана по торгам в аренду, а у жителей есть сквер. Сквера два показано. Вот один из них – это за загородкой небольшие квадратики с травой, где жители сами высаживали пару деревьев, и еще один маленький сквер, где на самом деле испокон веков паркуются автомобили», – уточнила Птухина.

В связи с происходящим горожане направили письмо с жалобой губернатору Александру Беглову, в администрация Приморского района, в Следственный комитет и в Прокуратуру, собрали более 700 подписей против несогласованной с ними парковки. Вопросом ее законности заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. В начале января текущего года он поручил провести соответствующую проверку на предмет нарушений при реализации данного проекта. Несмотря на это, посягательства на вырубку сквера продолжаются, а в районной администрации заявляют, что в данном случае не планируется принимать меры в пользу интересов горожан, которые фактически остаются без зеленых насаждений, обогащения воздуха кислородом, а также мест для отдыха и прогулок.