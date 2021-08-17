Ковидный госпиталь в Ленэкспо планируют законсервировать

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о консервации павильонов полевого госпиталя "Ленэкспо", кроме пятого павильона.

Эпидемическая ситуация в Петербурге в летний период улучшилась. Так за 2 месяца сократилось число госпитализаций, а впервой декаде августа коэффициент распространения коронавируса стал ниже единицы.

"Мы возвращаем стационары в штатный режим работы", — рассказал Беглов.

Губернатор также отметил, что в городе уменьшилось количество ковидных больниц. В ближайшее время пройдет поэтапный вывод из "красной зоны" трех федеральных медучреждений. Медучреждения вернутся к плановому лечению.

Однако, Беглов уточнил, что 1800 "инфицированных в сутки — это по-прежнему очень много". Он напомнил, что эпидемиологическая ситуация зависит от темпов вакцинации.