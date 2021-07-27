В Петербурге ожидаются грозы и порывистый ветер

В среду, 28 июля, петербуржцам стоит ожидать ухудшения погодных условий.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, днём в городе пройдут кратковременные дожди, грозы, местами ливни с градом и порывистым ветром.
МЧС рекомендует избегать шатких конструкций и домов с неустойчивой кровлей, а парковать машины вдали от деревьев. В связи с непогодой, вероятность ДТП повышается. Петербуржцев просят быть аккуратными и внимательными на дорогах.
Вторник 27 июля пройдет без осадков, температура воздуха прогреется до +29 градусов.