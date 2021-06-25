В субботу в Петербурге ожидаются град и ливни

В Петербурге ожидается резкая смена погодных условий. В субботу, 26 июня, на город обрушатся ливни и град. В связи с внезапной сменой погоды горожан предупреждают в МЧС о мерах безопасности при граде. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Согласно прогнозу, 26 июня в городе ожидаются кратковременные дожди днем и ночью. Также местами пройдут ливни и выпадет град. Гроза может спровоцировать порывистый ветер. В связи с этим сотрудники МЧС предупреждает петербуржцев об опасности прогулок под деревьями, рекламными щитами и прочими шаткими конструкциями.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о кратковременных дождях 25 июня, которые не принесут в город прохладу.