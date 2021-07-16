  • 16 Июль 2021
USD 17.07.2021 74.1656 -0.0541
USD ММВБ 13:26 74.0771  
EUR 17.07.2021 87.5673 -0.2643
EUR ММВБ 13:26 87.5283  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

С Финляндского вокзала запустят дополнительные электрички

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

С петербургского вокзала отправят новые поезда.

В июльские выходные, 17, 18, 24 и 25 числа, увеличат число электропоездов, курсирующих в Финляндском направлении.

Как сообщает пресс-служба РЖД, пустят две дополнительных «Ласточки», которые будут курсировать между Выборгом и Петербургом. Доплнительно отправят 4 поезда до Зеленогорска. Также четыре электрички будут ходить по маршруту Санкт Петербург Финляндский – Белоостров через Сестрорецк. Еще два – до Белоострова через Парголово. Поезд Советский – Санкт Петербург будет делать остановки на всех участках от Зеленогорска до Шувалово.

  • Санкт-Петербург 13:12 – Зеленогорск 14:10;
  • Зеленогорск 18:01 – Санкт-Петербург 18:58;
  • Санкт-Петербург 14:35 – Белоостров 15:43 через Сестрорецк;
  • Белоостров 15:50 – Санкт-Петербург 16:29 через Парголово;
  • Санкт-Петербург 10:15 – Белоостров 11:32;
  • Белоостров 19:48 – Санкт-Петербург 20:59;
  • Белоостров 11:04 – Санкт-Петербург 11:44 через Парголово;
  • Санкт-Петербург 18:34 – Белоостров 19:43 через Сестрорецк;
  • Санкт-Петербург 10:50 – Васкелово 12:03;
  • Васкелово 12:51 – Санкт-Петербург 14:05;
  • Санкт-Петербург 13:32 – Васкелово 14:45;
  • Васкелово 18:33 – Санкт-Петербург 19:52;
  • Санкт-Петербург 11:53 – Выборг 13:08 («Ласточка»);
  • Выборг 18:35 – Санкт-Петербург 19:50 («Ласточка»).

РЖД напоминает о необходимости соблюдения коронавирусных ограничений. Пассажиров просят не забывать надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    08.07.21
    Какой способ эпиляции выбрать сегодня?
    29.06.21
    Процедура банкротства: есть ли у должника второй шанс?
    24.06.21
    Три новые спецверсии Audi A3 Sedan и A3 Sportback доступны в Ауди Центре Витебский
    24.06.21
    Уже не за горами продажи нового поколения Креты
    21.06.21
    Цикл посткарантинных встреч с бизнессом: туристический, отельный и ресторанный бизнес Петербурга
    18.06.21
    II международный конгресс «Мультидисциплинарная эстетическая медицина» проходит в Санкт-Петербурге
    09.06.21
    Осознанный бизнес: как предприниматели реализуются в общественных проектах
    03.06.21
    Ремонт стартеров и генераторов: технические особенности

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram