С Финляндского вокзала запустят дополнительные электрички

В июльские выходные, 17, 18, 24 и 25 числа, увеличат число электропоездов, курсирующих в Финляндском направлении.

Как сообщает пресс-служба РЖД, пустят две дополнительных «Ласточки», которые будут курсировать между Выборгом и Петербургом. Доплнительно отправят 4 поезда до Зеленогорска. Также четыре электрички будут ходить по маршруту Санкт Петербург Финляндский – Белоостров через Сестрорецк. Еще два – до Белоострова через Парголово. Поезд Советский – Санкт Петербург будет делать остановки на всех участках от Зеленогорска до Шувалово.

Санкт-Петербург 13:12 – Зеленогорск 14:10;

Зеленогорск 18:01 – Санкт-Петербург 18:58;

Санкт-Петербург 14:35 – Белоостров 15:43 через Сестрорецк;

Белоостров 15:50 – Санкт-Петербург 16:29 через Парголово;

Санкт-Петербург 10:15 – Белоостров 11:32;

Белоостров 19:48 – Санкт-Петербург 20:59;

Белоостров 11:04 – Санкт-Петербург 11:44 через Парголово;

Санкт-Петербург 18:34 – Белоостров 19:43 через Сестрорецк;

Санкт-Петербург 10:50 – Васкелово 12:03;

Васкелово 12:51 – Санкт-Петербург 14:05;

Санкт-Петербург 13:32 – Васкелово 14:45;

Васкелово 18:33 – Санкт-Петербург 19:52;

Санкт-Петербург 11:53 – Выборг 13:08 («Ласточка»);

Выборг 18:35 – Санкт-Петербург 19:50 («Ласточка»).

РЖД напоминает о необходимости соблюдения коронавирусных ограничений. Пассажиров просят не забывать надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.