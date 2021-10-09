Между Петербургом и Выборгом пустят дополнительные «Ласточки»

В пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК) сообщили, что между Санкт-Петербургом и Выборгом пустят дополнительные «Ласточки». Электрички будут ходить только в эти выходные, 9 и 10 октября.

Поезд №7917 отправится с Финляндского вокзала в 11:53 и прибудет в Выборг в 13:08, а состав №7920, который будет следовать в обратном направлении, отправится из Выборга в 18:35 и прибудет в город на Неве в 19:50.

Таким образом, общее время в пути составит 1 час 15 минут.

Актуальное расписание пригородных поездов можно посмотреть на станциях и вокзалах, а также на сайте СЗППК.