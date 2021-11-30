По пути в Москву поезда ВСМ будут делать четыре остановки в Петербурге

На маршруте высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Петербург предусмотрено четыре остановки в границах Северной столицы. Как сообщает «Деловой Петербург», поезд будет отправляться с Московского вокзала. В пути также предусмотрены промежуточные остановки на Обводном канале, в Обухово и Пушкине.

Как рассказал первый замглавы комитета по градостроительству и архитектуре Александр Тетерин на круглом столе "Высокоскоростные железные дороги — триггер развития территорий", следующей станцией после Московского вокзала будет "4-й км" (за Обводным каналом) на пересечении с существующим грузовым ходом, который планируется переделать в городскую электричку. Станция «Обухово» будет находится рядом с одноименной станцией метро. Последняя в городской черте станция «Кампус» расположится рядом с кампусом СПбГУ в Пушкинском районе.