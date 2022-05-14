С 16 мая в Петербурге поменяют движение 30 пригородных поездов

В Петербурге и Ленинградской области с понедельника, 16 мая, поменяется расписание движения электричек. Об этом сообщает Северо-Западная пригородная пассажирская компания.

В период с 16 по 27 мая внесут изменения в график движения на участке от Финляндского вокзала до Невской Дубровки, Ладожского Озера и на участке от Финляндского вокзала до Кузнечного.

Новое расписание разместили на официальном сайте компании. Также пассажиры смогут ознакомиться со всеми изменениями на станциях и вокзалах.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что петербуржцы смогут отправиться на экскурсию по пригородам на электричке.