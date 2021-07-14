В Петербурге изменится погода в ближайшее время

Начальник Гидрометрцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал РБК Петербург рассказал, что аномальная жара в городе связана с антициклоном.

Над европейской частью страны стоит антициклон, из-за чего держится сухая и жаркая погода. Температура в Петербурге последние две недели превышает норму на 7-10 градусов. Столбик термометра начнет опускаться ниже в предстоящие выходные.

По словам синоптика, в среду, 14 июля, в городе обещают непогоду с резким ветром. Такую же погоду стоит ожидать в четверг и пятницу.

Он также отметил, что доверять прогнозам следует не более чем на 70%, так как атмосферные процессы пока что плохо поддаются анализу. Остается не ясным, как долго продержится антициклон.