Колесов: 28 июня в Петербурге состоялась самая жаркая ночь

В Санкт-Петербург с субботы, 25 июня 2022 года, пришел антициклон, который принес с собой тридцатиградусную жару и погоду без осадков. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что в ночь с 27 на 28 июня в Северной столице была зафиксирована самая жаркая ночь.

Как сообщает в своем телеграм-канале Александр Колесов, столбик термометра в эту ночь впервые за 2022 год не опустился ниже +20,1 градуса тепла. До этого, самой теплой ночью была признана ночь с 17 на 18 июля 2021 года, когда температура воздуха прогрелась до +20 градусов.

На неделе с 27 июня 2022 года в Петербурге ночи ожидаются более прохладными, однако к выходным, второго и третьего июля, температура воздуха ночью вновь будет повышаться: свыше +20 градусов.

Синоптик напомнил, что на следующей неделе, с четвертого по десятое июля, ожидается легкое похолодание и небольшие дожди, которые наконец помогут местным жителям вдохнуть долгожданный свежий воздух.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в город придет холодный атмосферный фронт, который даст петербуржцам возможность ненадолго освежиться после аномальной жары.





