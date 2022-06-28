Холодный фронт ненадолго освежит петербуржцев от жары

Во вторник, 27 июня, в Петербург придет холодный атмосферный фронт, который повлияет на погоду и порадует горожан небольшим снижением температуры воздуха.

И хотя дожди над Северной столицей не ожидаются, столбики термометров понизятся до +25…+27 градусов, в Ленобласти – до +24…+29 градусов, сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

В то же время атмосферное давление будет слабо расти и станет чуть выше нормы – 753 мм ртутного столба. Петербуржцев будет умеренно греть солнце, геомагнитное поле неустойчивое.

А в среду, 29 июня, горожане вновь смогут немного передохнуть от жары. В этот день воздух прогреется до +25 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что скорая помощь Петербурга стала чаще ездить на вызовы из-за жары. С 25 по 26 июня медики Городской станции скорой помощи отправились на 3169 вызов.