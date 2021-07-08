Петербург ожидает ухудшение погоды

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает жителей и гостей города, что в пятницу 9 июля ожидается ухудшение погоды. В Петербург придут сильные грозы с порывистым ветром.

В ночь с 8 на 9 июля осадков не ожидается, днем местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Днем температура воздуха прогреется до +32 градусов. Аномальная жара продержится еще несколько дней.