В Петербург спешат грозы и ливни

В Петербурге ожидаются кратковременные дожди, которые местами превратятся в ливень или даже град. Воздух при этом прогреется лишь до +27 градусов. Цикл из Вологодской области принесет небольшой спад жары и порадует петербуржцев свежестью. Об этом сообщает синоптик центра “Фобос” Михаил Леус.

Согласно прогнозу, в Северную столицу придет небольшое похолодание из-за дождей, и дальнейшее лето уже пройдет без аномальной жары. 26 июня, в субботу, в городе ожидаются кратковременные осадки в виде дождя. В некоторых местах дождь усилится до ливня и гроз, а местами даже выпадет град.

При этом ожидается порывистый ветер 5-10 метров в секунду и температура воздуха до +27 градусов. Атмосферное давление понизится до 758 мм. рт. ст.