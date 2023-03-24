После самого теплого мартовского дня петербуржцам спрогнозировали выходные с дождем и снегом

За самым теплым днем марта, когда температура воздуха приблизилась к 10 градусам, в Петербург вернулось похолодание. На дорогах в центре города заметна небольшая наледь. Грядущие выходные горожан теплом также не порадуют.

Главный синоптик Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале отметил, что ночью столбики термометра не опускались ниже +1 градуса, однако местами на лужах образовалась тонка корка льда. В очередной раз на территории региона похолодало после рекордных теплых температур.

По прогнозу синоптика, выходные пройдут с дождем, снегом и ветром. Так, еще первая половина дня субботы будет относительно теплой, но уже после обеда придет сильный юго-западный и западный ветер, порывы которого достигнут 10-15 м/с, а также осадки.

Колесов заметил, что в воскресенье следующий циклон снова принесет снег с дождем, а температура воздуха составит всего +2 и +4 градуса, зато ветер ослабнет.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что жители Петербурга и Ленинградской области наблюдали яркое северное сияние в ночь с 23 на 24 марта.