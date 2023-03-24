Петербуржцы и жители Ленобласти поймали яркое северное сияние в ночь с 23 на 24 марта

Поздно вечером 23 марта жители Красносельского района наблюдали яркое северное сияние прямо на территории города.

Разноцветное свечение застало горожан во время прогулки, в ночь с 23 на 24 марта.

Около половины двенадцатого небо озарили зеленые и синие блики, которые можно было наблюдать с берегов Финского залива в Красносельском районе невооруженным глазом.

Свечение застало горожан во время прогулки. Фото: предоставлено читателями

Свечение застало горожан во время прогулки. Фото: предоставлено читателями

Завораживающее природное явление видели и охотники за северным сиянием в Пятиречье, расположенном на территории Ленобласти. Там небо украсили не только бирюзовые и зеленые оттенки, но даже яркие розовые отливы. Кроме того, свечение увидели на Новой Ладоге.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что Северную столицу в пятницу днем, 24 марта, ждет очередной циклон, поэтому на территории региона будет облачно, местами пройдет дождь.