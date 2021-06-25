В общественном транспорте Петербурга проверят системы кондиционирования

В Петербурге последнюю неделю держится аномальная жара, в связи с чем появилась необходимость проверить работу систем кондиционирования в общественном транспорте. Соответствующая инициатива поступила от городского Комтранса. Об этом сообщает “МК в Питере”.

В комитете оперативно отреагировали на жалобы петербуржцев на жару в +37 градусов в салонах трамваев, автобусов и троллейбусов. При этом представители Комтранса выявят нарушителей с неработающими кондиционерами и применят к ним дисциплинарные меры.

Кроме того, в помощь страдающим от жары горожанам запустили автобусы-шаттлы, которые снимают основную нагрузку с общественного транспорта города.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о четырех днях подряд, установивших температурные рекорды в Северной столице.