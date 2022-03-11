Новый автобусный маршрут свяжет Приморский, Выборгский и Калининский районы Петербурга

С 1 июня через Приморский, Выборгский и Калининский районы Петербурга будет проложен новый автобусный маршрут №294. Об этом 11 марта сообщает Комитет по транспорту.

Новый социальный автобус придет на замену коммерческому № 94. Маршрут будет проложен через станции метро «Комендантский проспект», «Пионерская», «Площадь Мужества» и «Академическая», это также улучшит транспортную доступность для жителей отдаленных жилых районов.

Курсировать по маршруту с 5:30 до 23:30 будут новые низкополые составы вместительностью до 80 человек, с возможностью оплаты проезда любыми удобными горожанам способами и кондиционерами. Интервал следования составит около 15 минут.