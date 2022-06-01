Петербуржцам рассказали об основных нововведениях транспортной реформы

Петербург продолжает переход к новой модели транспортного обслуживания. Второй этап стартовал 1 июня. Как пишет gazeta.spb, в городе запустили 20 новых маршрутов и изменили трассы у 12 существовавших ранее.

32 коммерческих маршрутки перестали ходить. На змену им вышли социальные автобусы. До конца месяца на дорогах Петербурга должно появиться 693 новых автобуса. На первом этапе транспортной реформы уже появились 864 новых единицы подвижного состава. Еще 1244 единицы транспорта появятся в Петербурге к третьему этапу.

Автобус №239 «Петергофское шоссе — МЕГА Дыбенко» заменил маршрутку №К-339. По маршруту следования нового автобуса расположено несколько районов на юге Петербурга и четыре станции метрополитена.

Новый маршрут опробовали председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков, сотрудники обслуживающей его компании «Вест-Сервис» и пенсионер с инвалидностью Дмитрий Пагудин. Последний самостоятельно без каких-либо сложностей заехал в салон на коляске по опущенному водителем пандусу.

Пассажир рассказал, что низкопольные автобусы в городе есть давно, но раньше они работали только на социальных маршрутах. На коммерческих маршрутках Дмитрий Пагудин ездить не мог, так как они всегда ходили полные, а водители не помогали таким пассажирам.

Председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков напомнил, что в новых автобусов можно оплачивать проезд всеми видами проездных, кредитными картами и любыми льготными проездными билетами. Автобусы оборудованы кондиционером и находится в салоне пассажирам будет комфортно даже в жаркие летние дни. Когда на линии в Петербурге выйдут также новые троллейбусы и новые трамваи, весь транспорт Петербурга будет удобен и комфортен для жителей.

Полностью исчезнуть с улиц Петербурга коммерческие маршрутки должны уже 15 июля. К настоящему моменту город уже получил половину всех автобусов, которые будут эксплуатироваться в рамках третьего этапа реформы.

Второй этап реформы коснулся маршрутов №№ 1Л, 2Л, 17, 23, 28, 37, 52, 62, 66, 68А, 70, 71, 98, 103, 116, 135, 138, 139, 145Б, 147, 150, 155, 160, 174, 175, 197, 201, 202, 204, 205, 219, 239, 240, 241, 249, 252, 253, 256, 258, 288, 294, 297, 343, 347, 348, 349, 352, 360, 469, 469А, 481, 482, 482В, 484, 485, 489, 494. подробное описание каждого из них доступно на сайте «Организатора перевозок».