На юге Петербурга летом будет запущен новый автобусный маршрут

Новый автобусный маршрут №253 свяжет между собой Фрунзенский, Невский и Центральный районы. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Автобусы выйдут на новый маршрут с 1 июня 2022 года на замену коммерческих направлений К-16 и К-53А. Новый маршрут проследует через станции метро «Купчино», «Ломоносовская», «Елизаровская», «Площадь Александра Невского».

Низкопольные составы вместительность от 80 пассажиров будут оборудованы кондиционерами и валидаторами. Оплатить проезд пассажиры смогут любыми удобными им способами: проездными билетами или банковскими картами.