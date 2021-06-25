Центр Петербурга перекроют из-за “Алых парусов”

Петербуржцам напомнили об ограничениях в Центральном районе города, связанным с празднованием “Алых парусов” в ночь на 26 июля. Многие набережные и улицы перекроют уже с первой половины сегодняшнего дня. Об этом сообщает “МК в Питере”.

Так, с 12 часов по Троицкому мосту перекроют движение.Пешеходы смогут пользоваться переправой лишь с 5 утра 26 июня. В этот же период недоступно движение и по участку от Петровской набережной до Сампсониевского моста. С 16 часов 25 июня также закроют множество центральных улиц и проездов. Например, Дворцовую площадь и прилегающие к ней территории вплоть до Троицкой площади и Западного проезда Марсова поля.

Кроме того, вечером закроют для пешеходов еще несколько участков. С 20 часов недоступными станут участок от Английской набережной до Адмиралтейского проспекта и от него до Малой Морской улицы, а также от Благовещенского моста до Сенатской и Биржевой площадей. Также нельзя будет пройти по набережным Макарова, Мытнинской и Кронверкской. С 22 часов закроют Благовещенский мост и участок до моста от 8 — 9-й линии В.О. Также перекроют Тучков и Литейный мосты и участки до проспекта Добролюбова и до Потемкинской улицы.

Все ограничения снимут в 5 утра 26 июня, в субботу. На закрытые для праздника территории пустят только выпускников и жителей этих районов.