Вечер последнего рабочего дня затянулся для горожан шестибалльными пробками

В Петербурге в ночь с 25 на 26 июня пройдет праздник выпускников “Алые паруса”.В связи с этим многие улицы ограничили для автомобилей и пешеходов в центре города и прилегающих районах. Перекрытия дорог вызвали серьезные заторы у автомобилистов вечером пятницы, 25 июня. Об этом сообщает сервис “Яндекс.Пробки”.

Так, перекрыли Невский проспект от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы, а также Дворцовую набережную. Полностью закрыты для проезда Троицкий и Дворцовый мосты. Кроме того, конец рабочей недели в городе всегда собирает заторы в центре города и на набережных.

Ранее Санкт-петербург.Ру сообщал о перекрытии до 14 октября 2022 года Прилукской улицы.