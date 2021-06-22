В ближайшие дни в центре Петербурга ограничат проезд по некоторым улицам

Утренний инцидент с Троицким мостом, когда многие петербуржцы забыли про перекрытие проезда по одной из сторон переправы вынудил напомнить автомобилистам о грядущих ограничениях движения в центре города. Перекрытия будут связаны с праздником “Алые паруса”. Об этом сообщается в Комитете по транспорту.

В течение нескольких дней проезд по центральным улицам города, а также по главным мостам будет ограничен. Как сообщает “МК в Питере”, речь идет о Дворцовом и Троицком мостах, а также о Биржевой площади и Каменноостровском проспекте.

Так, Биржевая площадь закрыта на участке от Дворцового до Биржевого моста до 23 часов 28 июня. Сам Дворцовый мост будет недоступен для проезда с 23:20 24 июня до 01:10 25 июня. Кроме того, проезд по крайней правой полосе от улицы Куйбышева до Троицкого моста закрыт до 5 утра 28 июня. При этом сам Троицкий мост будет перекрыт несколько раз в период с 22 по 25 июня.

Петербуржцев призывают следить за обновлением информации на сайте Комтранса Петербурга.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о пробке у Троицкого моста из-за его закрытия в 8 утра.