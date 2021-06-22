На «синей» ветке Петербургского метро прекратилось движение поездов

В Пресс-службе Санкт-Петербургского метрополитена сообщили, что на Московско-Петроградской линии временно приостановилось движение поездов. Сообщается, что станция «Парнас» оказалась закрыта на вход и выход.

«С 18:17 мск движение по линии 2 [осуществляется только] от "Купчино" до "Проспекта Просвещения". Станция "Парнас" закрыта на вход и выход», — говорится в сообщении пресс-службы подземки.

Стало известно, что в тоннеле остановился состав. По предварительной информации, причиной этому стала просадка напряжения на контактном рельсе.

"Причина случившегося - просадка напряжения на контактном рельсе», — говорится в сообщении.