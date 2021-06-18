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Петербуржцы порадовались репетиции “Алых парусов”

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© Фото: ВК / Питер | Я люблю тебя, Санкт-Петербург! Санкт-Петербург в фотографиях

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В соцсетях горожане делятся кадрами корабля, репетировавшего в ночь на 18 июня.

В Петербурге состоялась очередная репетиция “Алых парусов”. Репетиция праздника выпускников прошла в ночь на 18 июня. Многие петербуржцы собрались посмотреть на знаменитый корабль. Об этом стало известно из социальной сети “ВКонтакте”.

В связи с репетицией изменился график разводки Троицкого моста. Переправа была закрыта уже в 23 часа, несмотря на это множество горожан собралось посмотреть на корабль с алыми парусами, который проплывает под мостом и кружится у стрелки Васильевского острова, а затем возвращается обратно.

Зрители отметили, что  проход корабля прошел несколько раз для оттачивания четкости действий. Напомни, праздник выпускников состоится 25 июня.

 

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