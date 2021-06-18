Петербуржцы порадовались репетиции “Алых парусов”

В Петербурге состоялась очередная репетиция “Алых парусов”. Репетиция праздника выпускников прошла в ночь на 18 июня. Многие петербуржцы собрались посмотреть на знаменитый корабль. Об этом стало известно из социальной сети “ВКонтакте”.

В связи с репетицией изменился график разводки Троицкого моста. Переправа была закрыта уже в 23 часа, несмотря на это множество горожан собралось посмотреть на корабль с алыми парусами, который проплывает под мостом и кружится у стрелки Васильевского острова, а затем возвращается обратно.

Зрители отметили, что проход корабля прошел несколько раз для оттачивания четкости действий. Напомни, праздник выпускников состоится 25 июня.