В ночь на воскресенье в Петербурге поменяется график разводки мостов

Графики разводки в субботу, 11 июня, поменяют три моста в Петербурге. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В ночь на воскресенье переправы изменят графики разводки из-за марафона "Белые ночи". Из-за него уже начали перекрывть дороги в центре города. С 20:30 марафон также закроет для автомобилистов проезд по Троицкому и Дворцовому мостам. Дворцовый разведут с 00:30 до 02:50 и с 03:10 до 04:55, Троицкий с 03:00 до 04:50.

Также в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест" изменится график у Благовещенского моста. Его разведут с 23:00 до 23:15, а с 01:25 до 02:45, а также с 03:10 до 05:00. У остальных переправ графики не поменяются.

Кроме того, масштабные изменения в графиках разводки мостов введут в ночь на понедельник. Переправы не будут разводить из-за празднования Дня России. Также исключения внесет репетиция "Алых парусов".