Переправа по Троицкому мосту откроется 26 июня в 18 часов

В Петербурге развели более, чем на сутки Троицкий мост в связи с проведением праздника для выпускников. “Алые паруса” пройдут сегодня, в ночь на 26 июня. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Так, мост с 12 часов дня переправа недоступна для проезда вплоть до 18 часов следующего дня.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о том, что на “Алые паруса” приглашены более 45 тысяч выпускников 11-х и 9-х классов с Петербурга и Ленинградской области. В том числе на праздник придут и выпускники прошлого года. В связи с ковид-ограничениями родителям и петербуржцам доступ к мероприятию будет закрыт.