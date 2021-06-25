  • 25 Июнь 2021
USD 26.06.2021 72.1694 -0.1566
USD ММВБ 22:25 72.2471  
EUR 26.06.2021 86.1919 -0.1364
EUR ММВБ 22:25 86.2183  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Переправа по Троицкому мосту откроется 26 июня в 18 часов

Автор:


© Фото: baltphoto.ru

Темы дня

Мост разведен в рамках празднования “Алых парусов”, на которое придет более 45 тысяч выпускников.

В Петербурге развели более, чем на сутки Троицкий мост в связи с проведением праздника для выпускников. “Алые паруса” пройдут сегодня, в ночь на 26 июня. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Так, мост с 12 часов дня переправа недоступна для проезда вплоть до 18 часов следующего дня.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о том, что на “Алые паруса” приглашены более 45 тысяч выпускников 11-х и 9-х классов с Петербурга и Ленинградской области. В том числе на праздник придут и выпускники прошлого года. В связи с ковид-ограничениями родителям и петербуржцам доступ к мероприятию будет закрыт.

 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    24.06.21
    Три новые спецверсии Audi A3 Sedan и A3 Sportback доступны в Ауди Центре Витебский
    24.06.21
    Уже не за горами продажи нового поколения Креты
    21.06.21
    Цикл посткарантинных встреч с бизнессом: туристический, отельный и ресторанный бизнес Петербурга
    18.06.21
    II международный конгресс «Мультидисциплинарная эстетическая медицина» проходит в Санкт-Петербурге
    09.06.21
    Осознанный бизнес: как предприниматели реализуются в общественных проектах
    03.06.21
    Ремонт стартеров и генераторов: технические особенности
    31.05.21
    Металлопрокат в Москве: где найти надежного поставщика
    24.05.21
    Более 50 тысяч россиян приняли участие в акции «День доверия»

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram