С 17 июня в городе вернут коронавирусные ограничения

В Петербурге планируют ввести очередные ограничения для борьбы с распространением инфекции коронавируса. Так, прежние правила вернут в четверг, 17 июня. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Среди ограничений будет запрет на проведение развлекательных мероприятий в объектах общественного питания, а также закроется работа детских комнат. В ТЦ закроются фуд-корты - они останутся доступными только на вокзала и ээропортах.

Кроме того, рестораны не будут работать ночью.Однако на вынос еда будет доступна с 2 до 6 часов. Кинотеатры заполнятся до 50% максимум, а максимальное количество зрителей для открытого пространства составит 3 тысячи человек.