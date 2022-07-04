Между Петербургом и Хельсинки увеличили число курсирующих автобусов

В расписание автобусов, которые следуют между Петербургом и Хельсинки, внесли новые изменения – теперь они будут курсировать намного чаще.

С 8 июля ежедневно транспорт будет выезжать из Северной столицы в 06:15, 11:00 и 15:00. А обратно можно будет доехать на автобусах в 08:30 и 16:16. Из Хельсинки доехать до Петербурга, согласно расписанию, можно, сев в ночной рейс в 23:50 по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Об этом сообщили в пресс-службе Lux Express.

Пассажиры могут доехать до аэропорта Вантаа или же из него. Транспорт останавливается у Терминала 2 на платформах 12–16.

Напомним, что для пересечения российской границы необходимо иметь весомое основание. Более того, с 15 июля в России отменяются коронавирусные ограничения на пересечение сухопутных границ.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Финляндия открывает границы для туристов из России с 30 июня. С этого дня больше не понадобится предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19.